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Рубрика: Новости

В Министерстве образования озвучили цены за пользование школьными учебниками в 2021/2022 учебном году. Стоимость возросла на 1 рубль

25 августа 2021, 18:42

За пользование школьными учебниками в новом учебном году родители заплатят 14 рублей 50 копеек. Для учеников 1-11 классов установлена единая стоимость. В прошлом году учебники обходились на 1 рубль дешевле, поскольку этот тариф привязан к базовой величине. Для школьников из многодетных семей предусмотрена скидка в 50%. Детям из социально незащищенных семей учебники выдадут бесплатно. Одиннадцатиклассники в этом году будут заниматься по новым учебным пособиям и по обновленной программе.

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