За пользование школьными учебниками в новом учебном году родители заплатят 14 рублей 50 копеек. Для учеников 1-11 классов установлена единая стоимость. В прошлом году учебники обходились на 1 рубль дешевле, поскольку этот тариф привязан к базовой величине. Для школьников из многодетных семей предусмотрена скидка в 50%. Детям из социально незащищенных семей учебники выдадут бесплатно. Одиннадцатиклассники в этом году будут заниматься по новым учебным пособиям и по обновленной программе.
Рубрика: Новости
В Министерстве образования озвучили цены за пользование школьными учебниками в 2021/2022 учебном году. Стоимость возросла на 1 рубль
25 августа 2021, 18:42