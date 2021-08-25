Приходите в гости! Перед началом нового учебного года спортивно-технический клуб «Старт» проведет неделю открытых дверей

Спортивно-технический клуб «Старт» Мозырского нефтеперерабатывающего завода – один из ведущих центров региона по работе с детьми и подростками. В преддверие нового учебного сезона коллектив «Старта» приглашает на «Неделю открытых дверей»: с 30 августа по 3 сентября ежедневно проходят встречи с тренерами, во время которых можно записаться в творческие кружки и спортивные секции. Выбрать, действительно, есть из чего: спортивные танцы с элементами акробатики и секция атлетизма, настольный теннис и борьба, кружки керамики, рисования, бисероплетения, хэндмейд и парикмахеров. Отдельные предложения есть и для взрослых. Встречи в рамках «Недели открытых дверей» проходят с 9 до 12 и с 16 до 19 часов. Адрес: б. Юности, 17 Б.