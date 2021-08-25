Сегодня на Правовом форуме стартовало общественное обсуждение проекта закона «»Об изменении Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. Внести предложения по соцзащите пострадавших от катастрофы на ЧАЭС граждан можно до 4 сентября

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». Проектом предусматривается уточнение порядка реализации прав граждан на получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренного ст.21 и ст.22 закона от 6 января 2009 года №9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», и иных льгот, установленных данным документом. Организатор общественного обсуждения — Министерство по чрезвычайным ситуациям. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 сентября 2021 года.