Новый концертный сезон оркестра Михаила Финберга пройдет под знаком Года народного единства. И старт ему маэстро даст на малой родине – в Мозыре

Юбилейный, 35-й по счету, концертный сезон Национальный академический оркестр Беларуси откроет в сентябре. И начнется он на малой родине Михаила Финберга – в Мозыре. В город над Припятью маэстро традиционно приезжает во время празднования Дня нефтяника, чтобы в творческой форме поздравить коллектив Мозырского НПЗ и всех горожан. В интервью БЕЛТА Михаил Финберг рассказала, что новый концертный сезон посвятит Году народного единства. Традиционные приоритеты заслуженного коллектива — живой звук, исполнение музыки отечественных композиторов и выступления в малых городах страны.