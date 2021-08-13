Суд Мозырского района вынес приговор по резонансному делу коррупционной направленности.

Директор директору дал взятку. И один из них сел в тюрьму. Суд Мозырского района в июле вынес приговор по резонансному делу коррупционной направленности. На скамье подсудимых – 45-летний директор акционерного общества и 32-летний руководитель строительной фирмы. Они были задержаны в конце октября прошлого года, когда один другому передавал взятку в 4,3 тысячи рублей. Деньги предназначались за благоприятное решение вопроса о победе в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ. За время следствия выяснилось, передача и получение разных денежных сумм между двумя директорами носила систематический характер. Всего за полгода один руководитель получил от другого незаконным путем не меньше 14 880 рублей. Получателя взятки суд приговорил к 4-м годам в колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин. Также ближайшие 5 лет ему запрещено занимать определенные должности. Наказание понес и обвиняемый в даче взятки: ему предстоит выплатить денежный штраф в размере 1000 базовых величин.