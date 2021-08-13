Ограничение на посещение лесов введено в Мозырском районе с 12 августа.

В природных массивах вновь установилась пожароопасная обстановка. Подобные меры приняты также в Ельском, Наровлянском и Калинковичском районах. Решения об ограничении или полном запрете на лесные прогулки принимается местными райисполкомами. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить обстановку по регионам. Красным цветом отмечены районы, где введен запрет. Желтым – где ограничено посещение. Зеленым – где в лес можно отправляться, не опасаясь получить штраф.