В Мозырском районе завершилась приемка учреждений образования к новому учебному году

Самые большие летние каникулы подходят к логическому завершению. Для детей – это время отдыха, а вот для учреждений образования – это, в прямом смысле, горячая пора: время ремонтов и тщательной подготовки. Результаты оцениваются во время приемки. Это, можно сказать, тщательная ревизия. Ее проводит специальная комиссия. Каждый специалист обращает внимание на пункты по своему направлению. Помимо вопросов безопасного функционирования, пропускного режима, кадрового обеспечения, работы пищеблоков, в период пандемии особое внимание уделяется соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований. В отделе образования подчеркивают, к подготовке к новому учебному году все учреждения подошли ответственно, все запланированные мероприятия выполнены. На 100 процентов получены паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.