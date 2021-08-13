Приговор мошенникам

В суде Мозырского района завершилось рассмотрение дела, фигурантами которого были супруги, жители Минского района. Обвиняемые – молодые супруги. В течение года они создавали в соцсетях аккаунты по продаже предметов гардероба. В новостной ленте публиковали фото реальных вещей конкурентов, но по более низким ценам. Доставку обещали через почту, но после предоплаты в размере от 50 до 100 процентов. Правда, вместо посылки клиенты получали лишь обещания, что доставка будет в ближайшее время, а самых настойчивых собеседников продавцы и вовсе блокировали. Потерпевшими по делу признаны 162 человека из разных областей Беларуси. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Оба дельца уже имели судимости. В том числе, за кражу и мошенничество. Обвиняемая на момент задержания находилась в декретном отпуске. Рассмотрев материалы дела, суд Мозырского района приговорил каждого к двум годам тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, супругам предстоит возместить материальный и моральный ущерб 44-м пострадавшим на общую сумму больше 2,8 тысяч рублей.