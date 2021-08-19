Смотровые комиссии продолжают свою активную деятельность. Представители сфер ЖКХ, МЧС, РОВД и других структур обследуют домовладения граждан группы риска. В этот раз в центре внимания лица злоупотребляющие.

В Мозырском районе произошел рост числа пожаров. Анализ данных показывает, часто косвенной причиной огненных происшествий становится злоупотребление алкоголем. Выпил, закурил, заснул.

ЖЭУ №4. Одно из самых многонаселенных. На территории обслуживания – более 12 тысяч жителей. Из них 211 адресов, которым стоит уделить особое внимание. Из 12 квартир попасть получилось только в три. В остальных хозяев не было дома. Адреса, где живут люди, состоящие на наркологическом учете, имеют схожие проблемы – неприятности для соседей, антисанитария, большие задолженности за коммуналку. На данный момент МВД проводит комплекс мероприятий по предупреждению противоправного поведения граждан.

За семь месяцев в Гомельской области зарегистрировано 28 убийств и 65 факта причинения тяжких телесных повреждений, в том числе и в отношении членов семьи. Анализ показывает, значительное количество преступлений именно лицами злоупотребляющими. При проведении комплекса мероприятий милиционеры усилят контроль за этой категорией граждан, в том за числе за семейными дебоширами, также запланированы мероприятия общего профилактического характера.