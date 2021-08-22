С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

22 304 тонны зерна при средней урожайности 25,4 ц/га. Мозыряне завершили уборку зерновых колосовых

19 августа 2021, 17:17

Комментарии запрещены
«
»