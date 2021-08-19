Прошедшие Олимпийские игры до сих пор находят отклик в сердцах многочисленных болельщиков. В дошкольных учреждениях Мозырщины проходят многочисленные спортивные праздники. На один из них в ясли-сад №1 агрогородка Козенки пригласили заслуженных спортсменов Сергея Дорошко и Сергея Телешова. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Хлеб-соль из рук маленьких воспитанников Козенского ясли-сада №1 получили заслуженные мозырские спортсмены Сергей Дорошко и Сергей Телешов. Их пригласили на мероприятие, которое проходит в рамках районного этапа областного спортивно-массового мероприятия «Парад олимпийских колец». Дошколята продемонстрировали собственные умения и, конечно, затаив дыхание посмотрели, на что способны настоящие мужчины-спортсмены. Восьмикилограммовая гиря в их руках взлетала в воздух, как невесомая. Спортсмены признались, приглашение в детский сад получили впервые.

Малыши смогли рассмотреть и примерить многочисленные медали, впервые поднять гирю и задать спортсменам самые разные вопросы. Именно такое тесное общение с заслуженными людьми помогает сделать большой спорт ближе и популярнее.

Физическому развитию дошколят сегодня уделяют особое внимание. В арсенале педагогов Козенского ясли-сада №1 – разнообразный спортивный инвентарь. Растить будущих чемпионов начинают буквально с ясельного возраста.