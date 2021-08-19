19 августа православные христиане вспоминают явление Иисуса Христа перед апостолами, его учениками, в нечеловеческой, а божественной природе. Произошло это на горе Фавор. Апостолы увидели прекрасный преображенный лик Христа, а голос с неба сказал им, что перед ними — Сын Божий. Благодаря этому событию Второй Спас называют еще Спас на горе. Священники в этот день на праздничные богослужения одевают белые одежды, символизирующие тот свет, который увидели ученики. А народное название праздника – Яблочный Спас. По народным приметам, с этого дня преображается природа – наступает осень. Ранее только со Второго Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая,, но только после того, как их святят в церкви.

Многие православные мозыряне сегодня идут в храмы. Возле главного Кафедрального собора Мозыря – многолюдно было с самого утра. В руках каждого – сочные плоды нового урожая.