Приговор по громкому делу

47-летний мозырянин ограбил отделение банка в Петриковском районе. Но был задержан по горячим следам. В суде озвучили приговор по громкому уголовному делу.

9 лет в колонии усиленного режима проведет 47-летний мозырянин, который весной этого года совершил разбойное нападение на банк в Петриковском районе. Всего из сейфа в банке злоумышленник похитил 1301 доллар США и 3005 рублей. Их обнаружили оперативники при задержании.

В ходе следствия подозреваемый показания поменял: настаивал, что обнаруженные при нем деньги и другие вещи случайно нашел в лесу. Впрочем, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Мозырянину предъявлено обвинение за разбой и завладение имуществом в крупном размере, а также за незаконное хранение оружия.

Суд признал мужчину виновным. Кроме тюремного срока ему присудили штраф в размере 7250 рублей.