Республиканская профилактическая акция ГАИ «Берегите детей!» стартует 11 августа. Она посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах и продлится до 18 августа. Летняя статистика неутешительна: на дорогах страны за каникулы погибли 10 несовершеннолетних (8 пассажиров и 2 пешехода), 98 детей получили травмы. Всего за 7 месяцев произошло 226 ДТП с участием детей. В них погибли 15 и получили травмы 233 несовершеннолетних. Большинство пострадавших в автоавариях детей были пассажирами. При этом каждый второй несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил. 92 несовершеннолетних стали участниками ДТП, будучи пешеходами, 64 из них получили травмы по вине водителей транспортных средств, 40 — на пешеходных переходах. 46 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в качестве велосипедистов. В ГАИ напоминают, лучший пример для ребенка – поведение его родителей.