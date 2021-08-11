На самый массовый туристический слет инвалидов-колясочников собрались команды со всей страны, в том числе приехали и представители соседней Украины из города Ровно. Это не просто турслет, это большой праздник под открытым небом, на котором люди с ограниченными возможностями в очередной раз демонстрируют – на самом деле их возможности безграничны. Они отдыхают активно и позитивно.

Программа туристического слета, длиною в три дня, разнопланова. Соревнования по рыбной ловле, стрельбе из винтовки, шаффлборду, корнхолу, дартсу, туристической полосе препятствий. И да, помимо спорта здесь было место творчеству. Креатив проявляли и в обустройстве палаточного городка, и в кулинарном поединке, и в песенном конкурсе «Караоке».

Организаторы турслета продумали инфраструктуру с учетом особенностей участников. Строительство деревянного пандуса открыло комфортный доступ к пляжу. Поэтому товарищи активно отдыхающие катались на байдарках, катере, ватрушках.

Отдыхали, состязались, побеждали. Первое место в общекомандном зачете заняла мозырская команда, вторые – представители Бреста, третье место – команда из Гродно. Самый масштабный форум для особенных людей «Полесские зори» в этом году проводится в 12 раз, традиционно он проходит на базе Наровлянского района.