Зрелищно и мощно прошел IV Открытый фестиваль силового экстрима и фитнеса на призы первичной профсоюзной организации Мозырского НПЗ. Самых сильных атлетов региона заводчане собирают каждый летний сезон. Второй год подряд мероприятие проходит в лесопарке «Молодежный».

В этом году фестиваль превратился в настоящий суперфинал: за медали боролись его двукратные чемпионы – команда заводчан «Малыши TEAM», и победители прошлого года – сборная команда города «Кайман». Организаторы учли каждое пожелание и сразу подчеркнули: «Легко не будет!». В качестве разминки — отжимания на брусьях с 50-ти килограммовым снарядом. Потом — фермерский бег с гирями общим весом 160 кило! Кантовали покрышку от «Кировца» весом больше двух центнеров. И метали гирю весом «всего» 32 кило! На десерт – «Камни Аполлона» и перетягивание каната.

Свой вид соревнований на фестивале нашелся для девушек и детей. Пока брутальные мужчины состязались в командном зачете, они смогли показать индивидуальное мастерство.

Тем временем, на глазах зрителей разворачивалось действительно сильное зрелище. Этап за этапом мужчины демонстрировали свою мощь – природную и натренированную. Сильнейшими в этот раз оказались заводские «малыши», вернув чемпионский титул.

За время фестиваля его участники подняли, передвинули и перенесли, в общей сложности, несколько тысяч килограммов веса. Тонну эмоций подарили зрителям! И, как сами признались, останавливаться не планируют. Это сюжет мозырские силачи, скорее всего, смотрят в перерыве между тренировками.