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Рубрика: Новости

Портфели от депутатов

11 августа 2021, 18:02

Летнее солнце, музыка, развлечения, подарки… Все составляющие настоящего праздника собрали воедино на мероприятии, приуроченном к началу учебного года. Возле кинотеатра Мир был дан старт традиционной акции добра «Собери портфель первокласснику». Депутаты от себя лично поздравили бывших дошколят, тех из них, которые больше других нуждаются в заботе. На мероприятие пригласили 33 малыша из разных категорий семей, находящихся под особым контролем.

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