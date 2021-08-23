Прием граждан – это одна из форм работы депутата. С жителями района Валентина Назаренко встречается не реже одного раза в месяц во время работы в регионе. Приемы ведутся как в исполкоме, так и в общественной приемной «Белой Руси». Кроме того встречи с депутатам организуют в трудовых коллективах.

Сегодня на прием к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пришло 12 мозырян. Все они записались заранее. Среди обозначенных проблем – коммунальные вопросы, вопросы распоряжения чеками «Имущество», «Жилье» и даже некоторые вопросы семейных отношений. Жители второго переулка Пролетарский, например, посетовали на отсутствие подъездов к домам. Валентина Назаренко пообещала разобраться в проблеме и к осеннему сезону организовать подсыпку дороги.

Но большая часть вопросов все-таки решается. Среди таких – вопросы трудоустройства, благоустройства территории. Вся работа проводится совместно с исполнительными органами власти и депутатами районного Совета.