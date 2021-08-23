25 августа, в среду, в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Наталья Владимировна Семенюк — директор ОАО «МТК Полесье», депутат Гомельского областного Совета депутатов, депутат Мозырского районного Совета депутатов.

Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись по телефону 25-37-17 с 9.00 до 11.00 часов