Праздник от «Зари»

Республиканская акция «Профсоюзы-детям» продолжает набирать обороты. В минувшее воскресенье профком «Совхоз-комбината «Заря» для первоклашек и, в целом, для детей своих работников устроили настоящий праздник.

В «Совхоз-комбинате «Заря» акцию «Соберем портфель первокласснику» трансформировали в настоящий детский праздник. Сбор – в воскресенье в 10 утра в кинотеатре «Мир». На мероприятии взрослые получили материальную поддержку на предшкольную подготовку, а дети – позитивные эмоции. Причем, местный профком накануне 1-го сентября финансово поддержал не только родителей первоклашек, но и многодетные семьи.

1 сентября – это, действительно, праздник. К началу нового учебного года готовятся заблаговременно. И эта подготовка требует финансовых вложений. Вдвойне приятно, когда часть расходов берет на себя родное предприятие.

Ребята с нетерпением ждут первое сентября. Ведь это начало новой интересной школьной жизни. Школа – новый жизненный этап не только для первоклашек, но и для их родителей.

До 1 сентября остается чуть более недели. Так что время, чтобы насладиться всей беззаботностью детства, еще есть. Ребята с удовольствием участвовали в играх, прыгали, танцевали, веселились на полную. Поддерживали все, в чем предлагала поучаствовать ведущая праздника. А после уличной активности переместились в зрительный зал, чтобы вместе просмотреть вторую часть мультфильма «Босс-молокосос».