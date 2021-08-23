Открытие автосалона Volkswagen

Официальное открытие первого автосалона марки Volkswagen состоялось на ул Октябрьской 1. Автосалон расположился в здании развлекательного центра «Спутник». Для мозырян открытие стало настоящим праздником. Много музыки, развлекательных предложений и даже угощения. Представитель официального дилера Volkswagen в Гомельской области, компании НТС пообещал, что автосалон – это только начало.

Кстати, кампания Volkswagen уже приходила в Мозырь. В 1995 году презентовали модель Jetta. На этот раз Volkswagen планирует задержаться и расшириться.

Красная лента перерезана. Путь в новый автосалон больше ничего не преграждает. Его площадь всего около 100 квадратов. Но здесь вполне роскошно расположились сразу два представителя марки. Один из которых – новый Volkswagen TAOS. В автосалоне будут продавать весь модельный ряд автомобилей, включая коммерческую технику. Клиентам предоставят всю необходимую информацию, а также возможность пройти тест-драйв.