Помощь многодетным

Приятный бонус к первому сентября. Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку детей к школе. Финансирование производится в рамках мероприятий госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 21-25 годы. В Мозырском районе на 1 августа зарегистрировано 1640 многодетных семей. Из них на помощь могут рассчитывать 1560. Финансы будут выделены на каждого кто идет в школу. Такая поддержка многодетным оказывается ежегодно.

Специалисты говорят, в списке документов, необходимых для получения помощи нет ничего сверхестественного. Большинство документов должны быть на руках. Нужно только сходить за справкой в школу и счетом в банк. Правом на получение материальной помощи уже воспользовалась 1181 семья. Деньги получены на 2345 детей. Завершить работу по выдаче помощи планируют до начала следующей недели. Поэтому остальным нужно поторопиться. Прием документов осуществляется по адресу: пл. Горького, 7, кабинеты 1 и 2. Приходить можно ежедневно, кроме воскресенья.