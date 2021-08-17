Безвозмездно, то есть даром. Мозырянин на своем участке организовал импровизированную акцию. Его грушами и яблоками может угоститься любой прохожий.

Есть и на Мозырщине хорошие люди. Фото под таким названиям разлетелось по городским пабликам. Набрало много лайков и позитивных комментариев. Фотофакт не остался без внимания и журналистов телеканала. Этот дом по улице Чапаева, действительно, сейчас выделяется среди соседних. На заборе аккуратно выложены аппетитные груши и яблоки, а рядом надпись – «Угощайтесь». Хозяин гостеприимного подворья оказался весьма скромным. Интервью не дал, а дал пакет со сладкими ароматными фруктами. В беседе сказал, что эта идея возникла спонтанно. Урожай выдался богатый, сами поели, решили и других угостить. Зачем добру пропадать. Кстати, груша Бере и яблоки Белый налив оказались на редкость вкусными. От природы сочные и сладкие фрукты к тому же приправлены человеческим добром.