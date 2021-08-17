Мозырскому РОВД требуются сотрудники

ОВД Мозырского райисполкома осуществляет набор на службу в милицию сотрудников на должности младшего и среднего начальствующего состава. Требования – положительные рекомендации по месту учебы, годность к воинской службе, хорошая физическая форма.

Гарантируется правовая и социальная защита, в том числе: социальный пакет: предоставление социального жилья, строительство жилья на льготных условиях; отпуск, продолжительностью от 30 до 45 дней, право на пенсию в возрасте 48 лет; бесплатное вещевое обеспечение.

По вопросу приема на службу необходимо обратиться по адресу: Мозырь, ул. 17 Сентября, 15, кабинет 208, телефон для справок– 8-0236- 25-19-70.