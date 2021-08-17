Август 2021 выдался необычайно жарким. Температура воздуха уверено держится рядом с отметкой в плюс 30. Такие погодные экстримы нередко благоприятствуют пожарам. В связи с засушливой погодой на территории Мозырского опытного лесхоза введен запрет на посещение лесов.

Запрет на посещение лесов и торфяников введен на территории Мозырского опытного лесхоза с 16 августа, ранее было установлено ограничение. На Гомельщине запреты введены в 14 регионах, в трех посещение лесов ограничено. Такая мера обусловлена тем, что жаркая и сухая погода, отсутствие осадков способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций в лесах и на торфяниках. В лесхозе напомнили об ответственности за нарушение этого требования, которая предусматривает штраф до 12 базовых величин. По данным Гомельского областного управления МЧС, за минувшие сутки в области потушили два лесных пожара в Рогачевском и Светлогорском районах, а также торфяной пожар в Гомельском районе, шесть пожаров травы и кустарника в Ветковском, Жлобинском, Кормянском, Мозырском, Петриковском и Речицком районах. Следить за изменением ситуации можно посредствам интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики на сайте Министерства лесного хозяйства, информация на ней обновляется регулярно.