Памятный знак в честь Василия Шарапова, основоположника белорусского дорожного строительства, открыли на новом мосту

Новый мост Мозыря теперь может именоваться «Шараповским». 25 августа там открыли памятный знак в честь видного государственного деятеля Республики Беларусь Василия Ивановича Шарапова.

На новом мосту в Мозыре продолжается реконструкция. Капремонт уже близится к завершению. Кроме конструктивных обновлений, на въезде, со стороны Мозыря появился еще вот такой знак. Его установили в честь видного государственного деятеля Беларуси –Василия Ивановича Шарапова. Именно под его началом проходило строительство важных объектов дорожной сети страны, среди которых был и новый мозырский мост. Церемонию торжественного открытие памятного знака приурочили ко дню рождения Василия Шарапова. В этот день ему исполнилось бы 105 лет. Участие в мероприятии приняли руководители дорожных служб и организаций, ветераны отрасли, а так же представители мозырской вертикали.

Новый мост в Мозыре начали возводить в 1984 году. Открытие состоялось в 1991. Это самый длинный мост в Беларуси. Именно масштаб объекта подчеркивает масштаб личности. Василий Иванович Шарапов принимал участие в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. В послевоенные годы работал в Минском горкоме партии. Возглавлял Минский городской исполнительный комитет. Занимал пост первого секретаря Минского городского комитета КПБ. Был министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР. Один из самых почетных гостей мероприятия – Владимир Шарапов, сын Василия Ивановича. Он рассказал, что испытывает, глядя на памятный знак, установленный в честь отца.

Все вместе почетные гости перерезали красную ленту. Памятный знак открыт. На очереди еще одно знаковое событие – окончание ремонтных работ на мосту. По итогам капремонта здесь заменят дорожное покрытие, барьерное и пешеходное ограждения, отремонтируют тротуары и водоотводные каналы.