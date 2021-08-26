Мозырян просят принять участие в благотворительном сборе. Помощь очень нужна маленькой Варе Невмержицкой!

Восьмилетней Варваре Невмержицкой нужна ваша помощь!
Диагноз: воронкообразная деформация грудной клетки, детская абсансная эпилепсия, синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани, двустороннее продольное плоскостопие второй степени, гиперплазия, диффузные изменения щитовидной железы, коллоидный зоб.
Девочке необходима дорогостоящая медицинская помощь. Начиная с мая, Варя проходит обследование и лечение в Москве. Каждая процедура – это огромная денежная сумма. В последующем необходима операция. Помочь Варе выздороветь, можно собрав необходимые средства. Объявлен горящий сбор средств.
Проще всего оказать помощь, пополнив баланс МТС или с помощью услуги «поделись балансом». Перевести деньги можно и на карты банков или благотворительные счета. Давайте поможем Варваре стать здоровой!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
📞Пополнить БАЛАНС МТС
+375 (33) 9102982
📞Услуга МТС «поделись балансом»
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💳Карта Приорбанк BY
5326 5800 0150 9840 до 03/25
INHA NEUMIARZHYTSKAYA
Cчёт IBAN для пополнения через ЕРИП
BY65PJCB30144010081032428933
Карта Альфа-Банк BY
5208 1300 1416 8821 до 03/24
INHA NEUMIARZHYTSKAYA
перевод по номеру телефона ➡ +375339102982
IBAN:
BY04ALFA30143003MK0070270000
Карта Альфа-Банк EURO
4585 2200 1626 6883 до 03/24
INHA NEUMIARZHYTSKAYA
IBAN:
BY86ALFA30143003MK0080270000
📌БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в
ОАО «Беларусбанк»
в центре банковских услуг 527 — г.Минск, ул.Воронянского, 7а;
УНП 100325912;
МФО AKBBBY2X:
на имя Невмержицкой Инги Юрьевны
Транзитный счёт
BY28AKBB38193821000170000000
✔В белорусских рублях
BY73AKBB31340000207070020016
✔В долларах США
BY23AKBB31340000206780020016
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BY42AKBB31340000207220020016
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