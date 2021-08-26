Мозырян просят принять участие в благотворительном сборе. Помощь очень нужна маленькой Варе Невмержицкой!

Восьмилетней Варваре Невмержицкой нужна ваша помощь!

Диагноз: воронкообразная деформация грудной клетки, детская абсансная эпилепсия, синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани, двустороннее продольное плоскостопие второй степени, гиперплазия, диффузные изменения щитовидной железы, коллоидный зоб.

Девочке необходима дорогостоящая медицинская помощь. Начиная с мая, Варя проходит обследование и лечение в Москве. Каждая процедура – это огромная денежная сумма. В последующем необходима операция. Помочь Варе выздороветь, можно собрав необходимые средства. Объявлен горящий сбор средств.

Проще всего оказать помощь, пополнив баланс МТС или с помощью услуги «поделись балансом». Перевести деньги можно и на карты банков или благотворительные счета. Давайте поможем Варваре стать здоровой!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

📞Пополнить БАЛАНС МТС

+375 (33) 9102982

📞Услуга МТС «поделись балансом»

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💳Карта Приорбанк BY

5326 5800 0150 9840 до 03/25

INHA NEUMIARZHYTSKAYA

Cчёт IBAN для пополнения через ЕРИП

BY65PJCB30144010081032428933

Карта Альфа-Банк BY

5208 1300 1416 8821 до 03/24

INHA NEUMIARZHYTSKAYA

перевод по номеру телефона ➡ +375339102982

IBAN:

BY04ALFA30143003MK0070270000

Карта Альфа-Банк EURO

4585 2200 1626 6883 до 03/24

INHA NEUMIARZHYTSKAYA

IBAN:

BY86ALFA30143003MK0080270000

📌БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в

ОАО «Беларусбанк»

в центре банковских услуг 527 — г.Минск, ул.Воронянского, 7а;

УНП 100325912;

МФО AKBBBY2X:

на имя Невмержицкой Инги Юрьевны

Транзитный счёт

BY28AKBB38193821000170000000

✔В белорусских рублях

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