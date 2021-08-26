Помощь к школе от Красного Креста

До 1 сентября остается все меньше времени, а значит, все меньше времени остается, чтобы собрать детей в школу. Традиционно мозырская организация Красного Креста помогает с подготовкой тем, кто в этом нуждается.

7-летняя Валерия Бондарь 1-го сентября пойдет во второй класс. Девочка по школе соскучилась. Накануне начала нового учебного года Валерия вместе с младшим братиком и сестричкой и, конечно, с мамой пришла в мозырскую организацию Красного Креста. Пока девочка выбирает школьный наряд, малыши забавляются с только что подаренными игрушками. Несмотря на то, что Лера самая взрослая из них, тоже не прочь проиграться. Собрать одного ребенка в школу, второго – в детский сад – дело хлопотное. Поэтому и пришли за поддержкой в Красный Крест.

Помощь от мозырской организации Красного Креста уже получили 30 семей. И это не окончательная цифра. В одной из самых отдаленных деревень района – Осовце, многодетная семья, в которой 5 детей, тоже ждет полезную посылку из Мозыря. Она придет на днях. Помощь многодетным семьям – это не единоразовая акция. В Красном Кресте поддержку тем, кто нуждается, оказывают на протяжении всего года.