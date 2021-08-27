«Безопасность детей через ответственность родителей». Районное родительское собрание

В преддверье нового учебного года в школе №1 состоялось районное родительское собрание. На него пригласили представителей родительских комитетов всех школ Мозырщины.

На следующей неделе школы вновь наполнятся детскими голосами. Старт учебному году дадут уже в будущую среду. В канун 1 сентября в первой школе состоялось районное родительское собрание. Его тема «Безопасность детей через ответственность родителей». На нем присутствовали представители родительской общественности от каждой городской и районной школы. В числе приглашенных представители различных служб и организаций: медики психоневрологического диспансера, больницы, представитель РОВД, социально-педагогического приюта, МЧС. Первой слово взяла начальник отдела образования Лариса Попкова. Родители услышали мнения специалистов о том, как снизить риск и травмирования и гибели детей, какие признаки в поведении ребенка должны их насторожить, как помочь малышу и подростку в трудной ситуации, как с пользой организовать досуг детей. Отдельная тема – профилактика преступлений и правонарушений. В Мозырском районе функционирует 81 учебное заведение. Пороги школ переступят 16 тысяч 104 ребят. Это ответственное время, как для педагогов, так и для родителей. И главное – это не хорошие оценки и безупречные знания, а человеческая жизнь. Безопасность детей – на совести взрослых!

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ