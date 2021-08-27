Развитие регионального сотрудничества и обмен опытом в организации идеологической работы. Делегация Октябрьского района Минска побывала в Мозыре с рабочим визитом. В программе посещения – встреча с идеологической вертикалью нашего района, знакомство с достопримечательностями и историко-культурными объектами, посещение ведущего предприятия – нефтеперерабатывающего завода.

Экскурсия по Мозырскому НПЗ – в формате автобусной поездки. Это самый удобный способ увидеть все заводские установки и подразделения. Об истории завода, его становлении и развитии, выпускаемой продукции и непрерывной модернизации рассказывал генеральный директор Виталий Павлов. Посетили гости и знаменитый комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil – последнее слово в нефтепереработке, стоимостью 1 миллиард 400 тысяч долларов. Затем роль рассказчика перешла к заместителю гендиректора Геннадию Тетеруку. По пути к новой части пожарно-аварийного спасательного отряда №4, столичные идеологи смогли задать интересующие вопросы: о социальной поддержке заводчан, работе с профсоюзными и общественными организациями, коллективном договоре. По каждой теме получили обстоятельный ответ.

Главная цель выездного семинара – повышение взаимодействия между государственными органами, общественными объединениями и профсоюзами в организации идеологической работы с населением. После Мозыря делегацию ждали в Речицком районе и Гомеле.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ