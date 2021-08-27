Прямую линию проведет Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии

2 сентября 2021 года с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с и.о. главного государственного санитарного врача Мозырского района Еленой Анатольевной Зайцевой. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-99, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.