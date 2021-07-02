Заготовка травянистых кормов

В хозяйствах Мозырского района продолжают заготовку кормов на будущий год. Оперативно убрав травы первого укоса, аграрии активно приступили ко второму. Травянистые корма – залог стабильных привесов и молока. Основа меню у бурёнок – в основном, кукурузный силос. С помощью трав в рацион добавляют белок — строительный материал любого живого организма.

После скашивания с полей траву отвозят в хранилища. Сенажные траншеи сначала заполняют, а потом тщательно утрамбовывают, чтобы выдавить кислород. Еще один вариант хранения кормов – спрессованные с помощью специальной стрейч-пленки рулоны. В таком герметичном хранилище собранный урожай защищен от ультрафиолета, воздуха и влаги. Погода – это и главный помощник, и главный враг агарариев. Качество и урожайность зеленой массы от нее зависят во многом.

Всего на предстоящую зимовку по хозяйствам Мозырского района планируется заготовить почти 9 900 тонн сена, 33 800 сенажа и 220 000 тонн кукурузного силоса. В расчете на одну голову крупного рогатого скота это составит 35 центнеров кормовых единиц. А пока труженики села используют каждую минуту, чтобы зеленая масса не перезрела и не намокла. Любая мелочь в поле сейчас зимой может сказаться на привесах и надоях.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.ТКМ