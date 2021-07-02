85 лет белорусской Госавтоинспекции

85 лет на страже дорожного порядка. Сотрудники Госавтоинспекции по всей стране отмечают юбилей службы. В канун профессионального праздника в одном торжественном строю собрались и мозырские стражи дорог. Привычную форму сотрудники отдела ГАИ Мозырского РОВД сменили на парадные кители.

Количество транспортных средств на дорогах страны растет из года в год. При этом удается не допустить резкого роста показателей аварийности. Гости торжественного собрания отметили, результаты достигаются, благодаря профессиональной подготовке сотрудников ГАИ и современной технике. По сложившейся традиции, в канун профессионального праздника и к юбилею службы провели ритуал награждения. Инспекторам вручили благодарности, почетные грамоты, памятные медали и новые погоны. Поздравить своих мужчин пришли родители, жены и дети: все, кто обеспечивает надежный тыл.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ