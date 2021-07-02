2 июля в Беларуси отмечается День вышиванки. В Мозырском роддоме в этот праздник всегда приходят гости, чтобы поздравить новоявленных мамочек с этим праздником и с наступающим Днем независимости. 29-30 июня на свет появились 5-ро малышей.

Поздравления, пожелания, цветы, подарки и крохотное боди с национальным орнаментом для маленьких белорусов. У кого-то первенец, у кого-то второй ребенок, а Наталья Адасенко стала мамой в 5 раз. 5 девочка, с именем еще не определились, а вот старшему сыну уже 23.

В этот раз подарки получили не только мамочки и малыши, но и непосредственно сам роддом. Денежный сертификат пойдет на укрепление материально-технической базы.

Мозырщина молодеет и разрастается. За полгода в мозырском роддоме на свет появились 1029 детей, 12 из них родились в двойне.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ