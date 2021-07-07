«Властелины села» Воробьевы из Слободы 10 июля представят Гомельщину на республиканском конкурсе в Александрии

Итоги семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» подведут 10 июля в рамках официальной программы республиканского праздника «Купалье». Состязаться 6 семей – по одной от каждой области страны, — будут 9 и 10 июля. Гомельщину на конкурсе представят мозыряне – жители агрогородка Слобода Евгений и Виктория Воробьевы с двумя дочерями. За два дня участникам проекта предстоит участие в акции по благоустройству местной школы-интерната, презентация караваев собственного изготовления, создание купальских венков. Мужчины будут печь национальное белорусское блюдо – драники, — прямо на улице и косить траву. Семьи также представят «Семейные обряды» и визитные карточки. Проявят себя в интеллектуальном конкурсе и шуточной сельской эстафете. Мозырская семья на предыдущих этапах – районном и областном, — уже показала: она действительно «Властелины села». Виктория работает зоотехником на молочно-товарной ферме «Слободка». Любит работу и своих подопечных. Супруг Евгений тракторист-машинист в «Слободском им. Ленина». Из года в год — передовик производства, грамоты, дипломы. Воспитывают Лизу и Ульяну. Кстати, на каждый конкурс девочки едут с уверенностью в победе. И пока сила детской мысли отлично помогала! Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи.