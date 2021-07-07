Мозырская БООР приглашает 10 июля на соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой

Мозырская районная организационная структура Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» объявляет о проведении 10.07.2021 районных соревнований по лову рыбы летней поплавочной удочкой среди рыболовов-любителей Мозырского района, состоящих на учете в учреждении «Мозырская РОС» РГОО БООР. Соревнования будут проводиться на оз. Зимовичском, вблизи н. п. Малые Зимовищи Мозырского района. Начало в 9.00. Призеров соревнований ожидают ценные призы. По всем вопросам, условиям и порядку проведения соревнований просят обращаться в оргкомитет по адресу: г. Мозырь, б. Страконицкий, д. 24, корп. 1 или по телефонам: (0236) 22-48-02, 8 (29) 129-07-02.