В Мозырском районе с 1 июля стартовал конкурс на лучшее благоустройство и озеленение. Участие в нем могут принять как организации и предприятия, так и товарищества собственников и частные домовладения. В исполкоме ждут заявки на участие.

Ежегодный конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территории стартовал 1 июля. Он проводится среди предприятий, организаций, учреждений, сельских исполкомов а также организаций собственников многоквартирных жилых домов, которые введены в эксплуатацию более 3 лет назад, и частных подворий. Номинаций сразу несколько. Основные критерии, по которым будут оценивать конкурсантов: состояние зданий, ограждений, техническое состояние фасадов, отмостки и входных групп, наличие зеленых насаждений и цветников, малые архитектурные формы, детские, спортивные и игровые площадки. Победителей наградят дипломом и денежно премией. Тот, кто не победит, в проигравших тоже не останется. Ведь вложенный труд, так или иначе, будет радовать глаз. Заявки на участие принимают в райисполкоме в кабинетах 110 и 111 до 30 августа.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ