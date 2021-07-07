Коммунальники провели очистку береговой территории Бобровского озера. Итоги работы продемонстрировали нашей съемочной группе.

Бобровское озеро отвоевывает территорию у частных домовладений. Буйная растительность буквально подступает к заборам и огородам. Уборка территории, выходящей за границы заборов — дело государственных служб, считают многие. И заблуждаются. На самом деле поддержание чистоты и порядка на прилегающих к частным домовладениям территориях — дело, прежде всего, собственников жилого помещения. Но в данном случае коммунальные службы сделали исключение. В ответ на обращение на берегу развернули целую спецоперацию.

Свою лепту в санитарное состояние озера вносят многочисленные компании, которые оставляют после себя уйму мусора. Без участия коммунальных служб Бобровское озеро вовсе рискует превратиться в заросшую свалку.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ