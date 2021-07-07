К выходным в Мозырь возвращается очень жаркая летняя погода. Спасатели МЧС и ОСВОДа напоминают о правилах безопасности

К выходным в Мозырь возвращается очень жаркая летняя погода, а значит – сотни горожан устремятся на берег Припяти и близлежащих водоемов. Спасатели МЧС и ОСВОДа напоминают о правилах безопасности.

За прошлую неделю, по оперативным данным ОСВОД, в Беларуси утонуло 20 человек. С начала летнего сезона цифры статистики обновляются регулярно, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Синоптики успели обрадовать мозырян и гостей города предстоящими к выходным +30 и больше. По прогнозам, в пятницу столбик термометра поднимется до +32. А в субботу и воскресенье ожидаются +34 — +36 градусов жары. Дождей не ожидается. А значит, спасатели МЧС и ОСВОДа продолжают находиться в режиме боевой готовности. Проводя время у воды, наблюдайте за своими детьми! Не позволяйте им нырять с ограждений или берега, старайтесь пресекать шалости на воде. Предупредите, что плавать можно только недалеко от берега. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Научите ребенка вызывать спасателей по телефонам 101 или 112, если кто-то тонет. И помните, что лучший пример для детей – это ваш собственный. Особое внимание спасатели советуют уделять подросткам, которые в дни летних каникул могут поехать купаться самостоятельно, с друзьями. Большая вода безжалостна. Она не выбирает жертв, она просто принимает в прохладные объятья самых отчаянных и смелых.