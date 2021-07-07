Мозырский филиал банка ВТБ сменил место прописки. Сейчас он располагается по адресу Притыцкого, 27. на месте бывшего магазина «Бахус».
Ленточка в фирменном ярко-синем цвете перерезана. Мозырский филиал банка ВТБ по новому место прописки официально открыт. После новоселья отделение начало работать с 5 июля. Кстати, сменился не только адрес, но и сама дизайнерская концепция. Офис в Мозыре стал первым в Беларуси, где использована новая концепция планирования интерьера. Стиль и комфорт. Все для удобства клиентов.
Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке Республики Беларусь с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков страны. Предлагает широкий спектр услуг для крупного и малого бизнеса, активно работает с физическими лицами. В числе мозырских клиентов – ведущие предприятия района.
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Более подробно об услугах можно узнать в Мозырском отделении банка ВТБ по новому адресу Притыцкого, 27 и на сайте vtb.by!
Мозырский филиал банка ВТБ сменил место прописки. Сейчас он располагается по адресу Притыцкого, 27
Мозырский филиал банка ВТБ сменил место прописки. Сейчас он располагается по адресу Притыцкого, 27. на месте бывшего магазина «Бахус».