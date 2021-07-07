Мозырский филиал банка ВТБ сменил место прописки. Сейчас он располагается по адресу Притыцкого, 27. на месте бывшего магазина «Бахус».

Ленточка в фирменном ярко-синем цвете перерезана. Мозырский филиал банка ВТБ по новому место прописки официально открыт. После новоселья отделение начало работать с 5 июля. Кстати, сменился не только адрес, но и сама дизайнерская концепция. Офис в Мозыре стал первым в Беларуси, где использована новая концепция планирования интерьера. Стиль и комфорт. Все для удобства клиентов.

Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке Республики Беларусь с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков страны. Предлагает широкий спектр услуг для крупного и малого бизнеса, активно работает с физическими лицами. В числе мозырских клиентов – ведущие предприятия района.

Ценен каждый клиент! Кредиты на любые цели, простая процедура оформления, до 15 000 рублей без поручительства. Автокредиты без поручителей и залога. Популярностью пользуется карта рассрочки «Черепаха» с лимитом до 5 000 тысяч рублей! Сотрудники банка предоставят профессиональную консультацию, помогут оформить банковские продукты, окажут помощь в подключении онлайн-сервисов для пользования услугами банка дистанционно.

Более подробно об услугах можно узнать в Мозырском отделении банка ВТБ по новому адресу Притыцкого, 27 и на сайте vtb.by!