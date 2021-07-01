Вчера на  пожаре на улице Гастелло погиб пенсионер

Четверг – день работы смотровой комиссии. Этой традиции уже много лет. Представители МЧС, коммунальных служб, газовщики, медики сегодня посещали жителей микрорайона «Молодежный». В когда-то молодом районе все больше немолодых жителей. Одиноко проживающие старики – одна из самых посещаемых категорий.

Юлия Павловна Литвин смотровую пригласила сама. Увидела с балкона. Женщина – инвалид второй группы. Рекомендация комиссии –

приобрести пожарный извещатель. Юлия Павловна в свою очередь пожаловалась на заколоченные окна в подъезде. Старые рамы не открываются давно. Коммунальники пояснили, что уже в ближайшие месяцы в доме заменят стеклопакеты на лестничных клетках. Кроме пожилых в списках смотровой немало других категорий.

За один рабочий день смотровая комиссия прошла около 50 адресов. Правда, летом застать дома можно далеко не всех. Отпечаток накладывает дачный сезон. Зато тем, кто дома уделили максимум внимания. Смотровые комиссии продолжат свою работу через неделю. Их главная цель – выявление проблемных адресов, помощь тем, кто в этом нуждается, а еще – снижение количества пожаров.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ