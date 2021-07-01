Вчера на  пожаре на улице Гастелло погиб пенсионер

Вчера, 30 июня, в Мозыре горел деревянный жилой дом на улице Гастелло. В помещении пожарные нашли сильно обгоревшее тело человека. Как сообщает областное управление МЧС, в «101» звонок поступил в 10:46. Огонь уничтожил в доме кровлю, вещи внутри, потолочное перекрытие. Хозяин – мужчина 55 лет, его в тот момент на месте не было. В доме проживал и его брат, пенсионер 60 лет. Он сильно обгорел во время пожара. Его тело спасатели нашли на полу под элементами мебели. Сейчас устанавливается причина пожара. Одна из версий – возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.