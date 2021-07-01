В последний день июня открыли новую погранзаставу «Глушкевичи» Мозырского пограничного отряда

На охране самых дальних рубежей. Торжественное открытие погранзаставы «Глушкевичи» собрало много гостей. Это подразделение Мозырского погранотряда, самого молодого в стране, расположено в Лельчицком районе, охраняет около 50 километров государственной границы с Украиной. Впервые к охране этого участка пограничники приступили пять лет назад – в июле 2016-го. Строительство нового комплекса погранзаставы велось по программе «Совершенствование пограничной безопасности союзного государства»

Там, где зеленые береты, взаимодействуя с другими ведомствами, решают комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности страны, уделяется особое внимание обустройству рубежа, инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию инфраструктуры.

Когда-то белорусско-украинская граница была видна, разве что, на карте. В реальности территорию двух стран обозначали редкие пограничные знаки. Сегодня южные рубежи Беларуси оборудованы по последнему слову техники. От новейших сигнализационных комплексов до роботизированных систем видеонаблюдения. Теперь эту границу легко можно разглядеть с высоты птичьего полета. А в труднодоступных местах, где пехота не пройдет, уверенно маневрируют автомобили высокой проходимости.

Да и сами пограничники службу несут в комфортных условиях: в помещениях — современная бытовая техника и мебель, на территории подразделения – места для хранения и ремонта автотранспорта, питомник для служебных собак, собственное футбольное поле и, так называемый, «городок пограничной службы» для проведения занятий с личным составом.

Рядом с заставой – новый «офицерский» дом. Туда уже начали заселяться пограничники с семьями и детьми. Служебное жилье полностью благоустроено и обставлено новой мебелью. Проведены все коммуникации, есть благоустроенный двор, большая автостоянка и детская площадка.

На этом организация условий для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач пограничниками Мозырского погранотряда не заканчивается.

В завершение торжественной церемонии, в год 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны, военнослужащие заставы «Глушкевичи» заложили капсулу времени с посланием стражам границы 2041 года.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Юрий Горобец. ТКМ