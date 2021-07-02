В Калинковичском районе введена в эксплуатацию очередная станция обезжелезивания

Питьевая вода должна быть чистой. Ее качество определяет и качество самой жизни. В Калинковичском районе в деревне Великие Автюки в канун Дня независимости торжественно открыли станцию обезжелезивания. Этого события ждали все жители небольшого населенного пункта. На открытии объекта побывали представители районных властей и депутатского корпуса.

Символическая красная лента перерезана. Всех желающих пригласили посмотреть на современное оборудование … и отведать чистой воды. Никаких реагентов, в основе фильтрации используются, в том числе, уникальные свойства кварцевого песка. Вода с примесью железа, концентрация которого превышала норму в несколько раз, теперь уже в прошлом.

Строительство станции стало возможным в рамках реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы». Эта станция – первая в Гомельской области, введенная в эксплуатацию в этом году. В 2020-ом в Калинковичском районе было построено 7 таких объектов. Всего же в этом районе 19 станций обезжелезивания. И по этому показателю Калинковичи – явный лидер в области.

Первостепенная задача – довести показатель обеспеченности качественной питьевой водой до 100%. Это планируется сделать в ближайшие годы.