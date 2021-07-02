Коллектив совхоз-комбината «Заря» поздравил ветеранов

Поздравления в канун Дня независимости принимала и Анна Федоровна Лаврук. Награжденная труженица тыла Великую Отечественную войну встретила в российском Воронеже, совсем юной, в 14 лет. Работала наравне со взрослыми, и также мужественно переносила вся тяготы тех лет.

С визитом у Анны Федоровны – сенатор Олег Слиньков. И это оказалось символичным: уже в послевоенное время Анна Федоровна пошла трудиться в сельское хозяйство. Ее стаж в этой сфере – больше 50-ти лет! Олег Михайлович сегодня возглавляет флагман сельхозпромышленности района – совхоз-комбинат «Заря». Но главная тема этого дня, все же, другая.

Посещение ветеранов войны, фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей в канун 3 июля – одна из важнейших традиций региона. Таким образом, мы отдаем дань уважения и памяти павшим на полях сражений во имя освобождения Родины и чествуем поколение победителей за их ратные и трудовые подвиги.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ