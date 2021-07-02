Техосмотр. Ажиотаж сменился затишьем

С 1 января водители начали активно проходить процедуру допуска к дорожному движению, госпошлину, наконец, отвязали от техосмотра. По данным предприятия «Белтехосмотр», в январе-мае этого года количество желающих получить допуск к участию в дорожном движении по сравнению с таким же периодом 2020 увеличилось на 200%. Ажиотаж первых месяцев года сменился летним затишьем. На станции диагностики АП-2 съемочной группе Телеканала совсем не рады. Даже снимать запрещают. Вероятно, дела здесь совсем плохи. Хотя говорят, что в рекламе – не нуждаются. На деле машин раз-два и обчелся. В целом, поток автомобилей, приезжающих за допуском к участию в дорожном движении, упал примерно в четыре раза. Машин меньше даже в сравнении с прошлым летом.

На дороге ситуация немного изменилась. Инспекторы действуют мягче. Изменились суммы штрафов, появилось понятие устного предупреждения.

Автомобилей с техосмотром стало значительно больше. Для водителей получение допуска – своеобразная гарантия, что с машиной все в порядке.

Чем старше автомобиль, тем меньше вероятность, что он прошел техосмотр. Хотя даже возраст машины – еще не показатель.

С 1 января текущего года владельцы транспортных средств признаются плательщиками транспортного налога. Оплачивается данный налог по завершению календарного года, до 15 ноября года, следующего за отчетным. То есть транспортный налог за этот год нужно будет оплатить до 15 ноября 22 года. До этого автовладельцы получат извещения от налоговых органов.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ