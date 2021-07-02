Руководство района поздравило ветеранов с Днем независимости

Лидии Александровне Островской – 99 лет. Ее жизнь могла бы стать сюжетом книги, настолько она была насыщенной. Видимо, переизбыток событий, эмоций, переживаний и вылились в то, что Лидия Александровна сама все время писала стихи. Война, послевоенная разруха, одновременно строительство – семьи, дома, профессиональной карьеры. Более 30 лет проработала учителем в Скрыгаловской школе. Воспитала не одно поколение односельчан. Многие выпускники до сих пор навещают любимую учительницу. Когда началась война, Лидии Александровне было 18. Деревня оккупирована, каждый день воспринимался как последний. В 43-ем полицаев изгнал партизанский отряд, вместе с партизанами ушла и Лидия Александровна. Была разведчицей. Многие ее стихи посвящены именно партизанам.

Несмотря на почтенный возраст, Лидия Александровна свою жизнь видит слайдами из собственной кинохроники. Отдельный трагический эпизод – это страшная война и Великая Победа.

Накануне Дня Республики у Лидии Александровны многочисленные гости. Пришли поздравить, подарить подарки и поблагодарить за Победу. Ветеранам – почет и уважение. Из года в год, из поколения в поколение. Помнить, чтобы жить. 3 июля мозыряне соберутся, чтобы вместе отпраздновать 77 годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Праздник, на котором вспоминают, всех погибших и всех выживших, кто ценой своей жизни и здоровья шел к единой цели, кто сражался и победил. Это праздник, когда с благодарностью смотрят в мирное небо.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ