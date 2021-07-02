Поздравлять накануне Дня Независимости ветеранов и тех, чье детство и юность пришлись на суровые военные годы – приятная традиция депутатского корпуса

Поздравлять накануне Дня Независимости ветеранов, тех, чье детство и юность пришлись на суровые военные годы – приятная традиция депутатского корпуса. Глава Совета депутатов Галина Кудина лично приехала на почетные адреса. Первомайская, 50. Здесь двойной праздник. 1 июля Татьяна Павловна Ященко отметила столетний юбилей. Сейчас поздравления принимает и с личным праздником, и с государственным. Татьяна Павловна – узник, в войну ее угнали в Германию. В ее арсенале памяти сотни историй, но первой вспомнила ту, как от голода ее спасла простая немецкая женщина. Доброта, открытость, а еще трудолюбие. Хотите дожить до ста? Следуйте оптимистичным советам позитивной бабушки.

Следующий поздравительный адрес Ленинская, 60. Те, кто пришел поздравлять 88-тилетнюю блокадницу Ленинграда, вначале растерялись, дверь открыла моложавая женщина. Оказалось, что это и есть Валентина Федоровна Саратовцева.

Валентина Федоровна День Независимости ставит в один ряд с Великой Победой. Говорит, их поколение знает и цену миру, и горечь потерь.

На этих старых черно-белых фотографиях – военная история только одной семьи. Погиб на фронте, умер от дистрофии в блокадном Ленинграде. С тех пор сменилось почти четыре поколения. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все, мы белорусы, являемся носителями гена Победителей. Помните о своих героях!

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ