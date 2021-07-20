20 лет в эти дни отмечает «Мозырьархитектура»

С каждым построенным объектом меняется облик Мозырщины. Там где, еще несколько лет назад были пустыри и поля, сегодня стремительно растут многоэтажки и коттеджи. Причем индивидуальное домостроение вперед идет семимильными шагами. Интеллектуальную составляющую застройки частного сектора обеспечивают специалисты «Мозырьархитектуры». Предприятия, которое в эти дни празднует 20-летие.

Архитектурные проекты частных домов и других построек на участках, разработка проектно-сметной документации и изготовление градостроительного паспорта – далеко не весь перечень услуг от «Мозырьархитектуры». Специалисты организации проводят также инженерно-геодезические съемки территорий. Это необходимо, например, при реконструкции старого жилого дома, когда готовятся документы на газо- и водоснабжение, свет, канализацию. В «Мозырьархитектуре» помогают подобрать цветовые решения проекта, учесть все законодательные нормы – от соблюдения границ участка до пожарной безопасности.

Сегодня воочию увидеть реализованные проекты мозырских архитекторов можно в микрорайонах «Дрозды», «Наровчизна», «Южный».

С юбилеем немногочисленный, но дружный коллектив предприятия на неделе поздравил заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер. Благодарности и грамоты – как приятный бонус за труд. Но главным подарком к празднику архитекторы, геодезисты, инженеры и другие сотрудники «Мозырьархитектуры» называют довольные улыбки заказчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ