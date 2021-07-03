День Независимости в Мозыре

Мозырщина присоединилась к празднованию Дня Независимости. Официальная часть началась ровно в полдень. На центральную площадь вышли те, кто творит современную историю района – представители предприятий, промышленности и сельского хозяйства. 3 июля – это праздник настоящего с оглядкой на будущее, где фундамент – это прошлое. 77 лет прошло с того момента, как был освобожден Минск. Великая Отечественная война – это трагедия белорусского народа и в тоже время гордость за то, что выстояли и победили. Стройными колоннами прошли кадеты, офицеры, воины-интернационалисты, нынешние военнослужащие, а также милиционеры и спасатели.